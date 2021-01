Gpl, prezzi in salita

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Il balzo del barile, con il Brent che dopo l'accordo tra i Paesi produttori vede ormai i 55 dollari, non si è ancora abbattuto sui prezzi dei carburanti. Diverso il discorso per il Gpl: il nono rialzo consecutivo delle quotazioni algerine mette il turbo anche ai prezzi alla pompa. I prezzi stabiliti dalla compagnia di Stato algerina Sonatrach per il mese di gennaio sono di 485 dollari la tonnellata per il propano (+110 rispetto a dicembre) e di 490 $/t per il butano (+70). Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, tutti i maggiori marchi hanno aumentato i prezzi consigliati del Gpl: Eni e IP di un centesimo al litro, Q8 e Tamoil di due cent/litro.

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti: benzina self service a 1,444 euro/litro (invariato, compagnie 1,453 pompe bianche 1,420), diesel a 1,320 euro/litro (+2 millesimi, compagnie 1,329, pompe bianche 1,296). Benzina servito a 1,582 euro/litro (+1, compagnie 1,633, pompe bianche 1,476), diesel a 1,462 euro/litro (+2, compagnie 1,515, pompe bianche 1,352). Gpl servito a 0,606 euro/litro (+9, compagnie 0,617 pompe bianche 0,591), metano servito a 0,976 euro/kg (+1, compagnie 0,983, pompe bianche 0,970), Gnl 0,919 euro/kg (compagnie 0,920 euro/kg, pompe bianche 0,918 euro/kg).

Questi i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,545 euro/litro (servito 1,788), gasolio self service 1,431 euro/litro (servito 1,693), Gpl 0,714 euro/litro, metano 1,065 euro/kg, Gnl 0,893 euro/kg.