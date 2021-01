Roma, da Enasarco al via ristrutturazione immobili in Via Casal Bruciato

Il presidente Enasarco, Antonello Marzolla, comunica che lunedì prossimo, 11 gennaio, saranno effettuate le attività di consegna alle imprese aggiudicatarie di quanto necessario per l’avvio dei lavori di ristrutturazione nel complesso immobiliare sito in Roma, in via Casal Bruciato civici 25/27/49/53, locato all’Ater e al Comune di Roma.

La gara per l’esecuzione dei lavori straordinari di ristrutturazione degli immobili si è svolta secondo le procedure degli appalti pubblici ed è stata aggiudicata dal Consiglio di amministrazione di Enasarco lo scorso mese di dicembre 2020, per un importo di spesa complessiva a base di gara di circa euro 9.510.000.

“L’aggiudicazione dei lavori e la consegna dei cantieri -conclude il presidente Marzolla- sono effettuate nel pieno rispetto dei tempi previsti nell’accordo tra la Fondazione e l’Ater e le opere dovranno essere ultimate entro un anno, con ampio anticipo rispetto ai diciotto mesi previsti dall’accordo con i conduttori”.