Recovery plan, Consulcesi Tech: "Italia guardi al futuro con attenzione ai pagamenti digitali"

Immagine di archivio (Ipa/Fotogramma)

Inserire nel Recovery Plan interventi che siano realmente in grado di aiutare la trasformazione digitale ed il miglioramento della vita delle future generazioni, a cominciare da moderni strumenti di pagamento digitali. A chiederlo è Gianluigi Pacini Battaglia, Ceo di Consulcesi Tech azienda di consulenza in ambito Blockchain. "Se il Bitcoin oggi ha superato i 40.000 dollari, la domanda è quanto di questa corsa di inizio 2021 sia un mozione di sfiducia generalizzata delle nuove generazioni verso gli attuali sistemi economici e politici", sottolinea.

In un momento in cui in Europa si discute di sdoganare i crypto asset da inizio anno, sempre maggiore, circa il 30%, è l’adozione di questi strumenti da parte dei nati dopo il 2000. "Forse è questo il vero segreto di questa corsa, una affascinante scommessa sulla nostra capacità o meno di cambiare le cose", aggiunge Battaglia.

Il Pnrr 'Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza' è il programma di investimenti che l'Italia deve presentare alla Commissione europea per accedere al Recovery Fund (Ngeu - Next Generation Eu). Nel nuovo Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza sarebbero previsti 46 miliardi per la digitalizzazione, l’innovazione e la competitività. Più nel dettaglio, digitalizzazione, ricerca e sviluppo e innovazione nel sistema produttivo hanno una dotazione di circa 26.6 miliardi. Anche se si tratta di una bozza inviata ai partiti e non di un documento ufficiale, Consulcesi Tech chiede che il Ngeu rispetti la ‘promessa’ contenuta nell’acronimo del suo nome e cioè di guardare alle prossime generazioni e sono proprio i nostri giovani ad utilizzare le nuove monete digitali e gli strumenti ad esse collegati.

"In un momento storico in cui stiamo progettando il futuro dell’Italia e dell’Europa dopo la terribile crisi, il futuro deve tenere conto anche di questi fenomeni, per indirizzare le proprie scelte verso modelli moderni, sicuri e trasparenti", conclude Battaglia.