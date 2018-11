Luxottica acquista Barberini per 140 milioni

Luxottica annuncia l’acquisizione di Barberini, "il più importante produttore al mondo di lenti da sole in vetro ottico". Con questa acquisizione del valore di circa 140 milioni di euro, il gruppo quotato "consolida la sua strategia di focalizzazione su poli produttivi di eccellenza e sul 'made in Italy'". La transazione, la cui finalizzazione è prevista entro il terzo trimestre 2018, è soggetta alle consuete condizioni di chiusura.

Con un fatturato annuo di circa 85 milioni, Barberini controlla l’intera filiera produttiva, dalla materia prima alla lente finita, con un polo industriale all’avanguardia in Abruzzo, uno stabilimento in Germania per la fusione del vetro, e tecnologie avanzate per la produzione di un film polarizzante per le lenti da sole.

"Luxottica accoglie nel suo sistema industriale l’eccellenza mondiale nella produzione di lenti in vetro ottico. Con l’acquisizione di Barberini aggiungiamo un'altra gemma ai nostri marchi, un nome unico nel mondo e sinonimo di qualità, innovazione e 'made in Italy'. Barberini ci permette di rafforzare la leadership tecnologica nel campo delle lenti da sole e da vista e ci apre grandi opportunità di sviluppo per il futuro", commenta Leonardo Del Vecchio, presidente esecutivo di Luxottica.