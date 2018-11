Borsa: europee chiudono in rialzo, Piazza Affari frena

Le Borse europee archiviano toniche la seduta odierna di contrattazioni. Partite con il segno positivo, le principali piazze del Vecchio continente hanno incrementato via via i livelli di crescita, accompagnati anche dal buon andamento di Wall Street. I guadagni oscillano tra l’1,31% di Londra e il 2,31% di Parigi. Non è lo stesso per Piazza Affari che, dopo un avvio in recupero rispetto alle perdite di ieri, nella seconda parte della giornata ha subìto una frenata, tornando più vicino alla parità. L’indice Ftse Mib termina a quota +0,27%. Lo spread sfiora i 300 punti, rispetto ai 312 di ieri.