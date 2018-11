Milano chiude in rialzo, banche su

Fotogramma

Le Borse europee chiudono in rialzo in scia all'andamento delle Borse asiatiche, in progresso sui segnali di distensione nella guerra commerciale tra Cina e Usa. Frana invece Wall Street. A Milano l'indice Ftse Mib avanza dell'1,07% a 19.390, il differenziale tra Btp e Bund si attesta a 292 punti base con un rendimento del decennale del 3,34%. Piazza Affari archivia la settimana con un progresso del 3,76%, si tratta della miglior performance da marzo scorso. In progresso anche le piazze finanziarie di Francoforte +0,44% e Parigi +0,32%, debole invece Londra -0,29%.

A Piazza Affari vola Moncler +5,20%, positivo il comparto auto con in testa Fca che segna +4,10%. Attesa per l'esito degli stress test: secondo indiscrezioni di stampa, le quattro banche italiane hanno superato l'esame dell'Eba. Si tratta di Unicredit +3,22%, Intesa Sanpaolo +1,04%, Ubi Banca +2,65% e Banco Bpm +3,64%. Sempre secondo indiscrezioni, gli altri sei istituti sottoposti a test della Bce (Bper, Carige, Mediobanca, Popolare di Sondrio, Iccrea e Credem) avrebbero superato la prova con la sola Carige (-2,08%) in condizioni di maggiore difficoltà a causa di un Cet 1 sotto il 5,5% in caso di scenario avverso.

Tra i maggiori rialzi anche Finecobank e Banca Generali con rialzi superiori ai quattro punti percentuali. Sulla parità invece i titoli Atlantia e Mediaset. Maglia nera del Ftse Mib per Saipem 1,44%, in affanno Luxottica -1,28% e Ferrari che cede l'1%.