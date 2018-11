Borse caute in attesa voto Usa, Milano -0,07%

photo by Melina Mara

La Borsa di Milano non riesce a capitalizzare i rialzi della seconda parte della giornata e chiude negativa, sotto i massimi, a 19.268 punti (-0,07%).

Le altre piazze europee terminano la seduta spente mentre gli occhi degli investitori sono tutti puntati a Wall Street e agli Stati Uniti, dove si svolgono le elezioni di midterm. In attesa dell'esito del voto, che si conoscerà solo all'alba di domani, gli indici americani sono positivi: il Dow Jones segna +0,4% e il Nasdaq +0,2%. Tra le piazze del Vecchio Continente, Parigi perde lo 0,5%, Francoforte lo 0,09%. Sono in calo Londra (-0,89%), Madrid (-0,15%) e Lisbona (-0,2%).

Il Ftse Mib è tra gli indici che più contengono i ribassi. Merito anche di alcune trimestrali molto positive, da Campari a Intesa SanPaolo. I risultati dei nove mesi della banca sono "pienamente in linea" con gli obiettivi del piano 2018-2021 e mostrano un utile netto di 3,012 miliardi di euro, in aumento rispetto ai 2,388 miliardi dello stesso periodo del 2017. Intesa Sp chiude gli scambi in rialzo dell'1,3% a 2 euro.

Tra i titoli, è in spolvero Mediaset (+2,4%) dopo aver comunicato i dati sulla pubblicità, cresciuta nel periodo gennaio-settembre 2018 del 2,5% rispetto ai primi nove mesi del 2017. La maglia rosa del paniere va a Campari, in rialzo del 3,65%: l'utile lordo dei primi nove mesi dell'anno è stato di 249,4 milioni di euro, in aumento del 4,7% su base annua.

Sul fronte opposto, giornata pesante per Ferrari (-2,13%), Saipem (-2,08%) e Buzzi Unicem (-1,8%). Chiusura in leggero rialzo, alla prova del trimestre, per Finecobank (+0,19%) e Banca Generali (+0,5%). Tim scende dello 0,78%. Tra le banche, Carige cede il 4,4%, Mps il 2,3%. Banco Bpm è positiva (+0,9%) e Ubi banca cede lo 0,6%.