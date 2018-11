Snam: investimenti per 5,7 miliardi, dividendo +5%

Crescita dell’utile netto di oltre il 4% medio annuo, dell’utile netto per azione di oltre il 5% medio annuo e del dividendo del 5% annuo al 2022. Snam presenta il nuovo piano strategico 2018-2022 e rivede al rialzo tutti i target. Un piano che prevede un incremento investimenti per 5,7 miliardi (+10% circa rispetto al piano precedente), una crescita media annua della rab per i ricavi 2017-2022 di circa il 2,5% (contro 2% nel piano precedente).

Snam punta ad aumentare l’efficienza sul core business, prevedendo minori costi per oltre 60 milioni di euro a fine piano (contro 50 milioni di target del piano precedente). Cresce il contributo all’utile netto da consociate, servizi regolati e nuovi business: da circa il 15% nel 2016 a oltre il 25% a fine piano. Il rapporto debito netto/Rab consolidata è sostanzialmente invariato in arco di piano.

In dettaglio, 4,8 miliardi degli investimenti del piano riguardano la rete di trasporto, 0,7 miliardi lo stoccaggio e la rigassificazione e 0,2 miliardi i nuovi business legati alla transizione energetica. Circa un quarto degli investimenti del piano riguardano iniziative di sviluppo, dall’interconnessione Tap ai collegamenti nel Nord-Ovest al servizio del mercato locale e dei flussi cross-border, dalla rete in Sardegna al potenziamento dell’impianto di stoccaggio di Fiume Treste.

"Nel nuovo piano incrementiamo tutti i principali obiettivi, partendo dai risultati superiori alle aspettative che abbiamo raggiunto e dal miglioramento dello scenario di mercato", spiega l'amministratore delegato, Marco Alverà. Le infrastrutture del gas "continueranno ad avere un ruolo centrale, considerando i trend di crescita delle importazioni in Europa e i nuovi utilizzi del gas naturale e del gas rinnovabile in vari settori, anche a supporto dello sviluppo del solare e dell’eolico".