Carige, rafforzamento da 400 milioni

(Fotogramma)

Un rafforzamento patrimoniale da 400 milioni di euro complessivi suddiviso in due operazioni tra loro collegate. E' questa la misura deliberata oggi dal consiglio di amministrazione di Banca Carige. La prima operazione riguarda l'emissione di obbligazioni subordinate per un ammontare compreso tra 320 e 400 milioni. La seconda, invece, concerne l'aumento di capitale in opzione da 400 milioni che prevederà "l'assorbimento del prestito subordinato".

Le obbligazioni verranno sottoscritte per 320 milioni dallo Schema Volontario di Intervento del Fondo Interbancario di Garanzia. Una sottoscrizione prevista nei prossimi giorni comunque entro il 1 dicembre 2018, non appena lo Schema Volontario di Intervento del Fitd, avrà completato il proprio iter di approvazione interno. Le obbligazioni per i restanti 80 milioni saranno invece collocate presso investitori privati - anche gli attuali azionisti - che avranno, in caso di raccolta di manifestazioni di interesse per un ammontare complessivo superiore, la possibilità di sottoscrivere fino a massimi 200 milioni (con conseguente possibile riduzione dell’impegno dello Schema Volontario All’emissione delle obbligazioni).

Farà poi seguito l’assemblea straordinaria degli azionisti, convocata per il 21 dicembre, per l'aumento di capitale fino a 400 mln in opzione ai soci. "Le obbligazioni, oltre a prevedere il rimborso in denaro a scadenza, includeranno in caso di approvazione ed esecuzione dell’aumento di capitale, la possibilità che il rimborso delle obbligazioni abbia luogo in tutto o in parte mediante consegna di azioni ordinarie della banca in sede di esecuzione dell’aumento", spiega la banca.

Banca Carige "è stata messa in sicurezza, siamo in sicurezza" ha detto il presidente Pietro Modiano in conferenza stampa, parlando dell'intervento del Fondo interbancario come di "solidarietà del mercato". "Siamo in sicurezza e abbiamo la banca pulita, con prospettive positive", ha aggiunto poi Modiano, spiegando che la banca ha "dimostrato il coraggio di fare pulizia radicale dei conti".

"Intorno a Carige si è unita una 'solidarietà di mercato' che permette a noi di accoppiare la pulizia di bilancio e la prospettiva di un progetto di rafforzamento operativo - ha sottolineato il presidente di Banca Carige -. La banca ha bisogno di serenità e da domani l'abbiamo, in presenza di un assetto patrimoniale robusto".

Per l'ad di Carige, Fabio Innocenzi, con la sottoscrizione del prestito subordinato da 320 milioni "abbiamo la certezza della messa in sicurezza della banca e del buon esito dell'aumento di capitale che avverrà a marzo prossimo". "La ricerca - ha concluso Innocenzi - di un partner industriale finanziario può avere miglior esito con una banca pulita, anche per favorire eventuali operazioni di aggregazione e integrazione".

L'istituto bancario ha subito una perdita netta di 189 milioni nei primi nove mesi del 2018 e ha contabilizzato nuove rettifiche sui crediti per 219 milioni. Il risultato sconta il recepimento, nel terzo trimestre, della "verifica effettuata sul portafoglio creditizio e la cessione - ha reso noto la banca - nonché il saldo e stralcio di posizioni deteriorate, che hanno determinato la contabilizzazione di 256,5 milioni tra perdite e rettifiche di valore su crediti, precludendo di fatto la possibilità di raggiungere il target di utile netto fissato dal Piano 2017-2020 per l'esercizio in corso".