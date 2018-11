Spread oltre 300

(Fotogramma)

Le Borse europee invertono la rotta dopo una partenza intonata al rialzo e Milano torna a fare i conti con lo spread che supera quota 300. Piatta la chiusura di Tokyo (Nikkei +0,09%), dopo la chiusura negativa di Wall Street venerdì (Dow Jones -0,77%) e i timori sulla crescita globale. A influenzare i listini è l'andamento in rialzo del petrolio dopo che l'Arabia Saudita ha annunciato una riduzione dell'offerta per dicembre per arginare i recenti cali.

A Milano l'indice Ftse Mib cede lo 0,44% a 19.173 punti a circa un'ora dall'avvio; il differenziale tra Btp e Bund sale a 301 punti base con un rendimento del decennale del 3,4%. In flessione anche Parigi -0,31% e Francoforte -0,81%, tiene Londra +0,21% in attesa di sviluppi sulla Brexit. A Piazza Affari svetta Telecom Italia +3,68% a 0,535 euro, in rimbalzo dopo il calo di venerdì seguito ai conti e sulla scia del possibile ingresso in campo del governo favorevole all’integrazione in un'unica infrastruttura delle reti Telecom e Open Fiber.

Acquisti su Saipem +3,05% ed Eni +1,24%; in progresso Leonardo +1,24% dopo l'annuncio di un contratto con la Guardia di Finanza per 22 elicotteri bimotore di nuova generazione del valore di 280 milioni di euro. Intorno alla parità Cnh Industrial e Banca Generali, maglia nera invece per Atlantia che lascia sul terreno l'1,98% dopo i conti dei 9 mesi. In rosso sul listino principale anche Recordati -1,65% e Mediaset che cede l'1,54%. Banca Carige sospesa dalle contrattazioni in attesa di illustrare al mercato le misure di rafforzamento patrimoniale che saranno deliberate dal consiglio di amministrazione di oggi.