Borse giù, Milano -0,78%

Il mercato accoglie con diffidenza e una nuova tornata di vendite sul mercato azionario e obbligazionario italiano la lettera del Governo alla Commissione europea, che conferma i contestati saldi di bilancio della Manovra 2019. Dopo aver aperto in calo dell'1,6%, il Ftse Mib riduce le perdite e alla fine della seduta si stabilizza a 19.077 punti, chiudendo in ribasso dello 0,78%. Anche lo spread risente delle nuove tensioni in arrivo, anche se il mantenimento dello status quo, con lo scontro tra Italia e Bruxelles - era ampiamente atteso e prezzato dagli investitori. Il differenziale tra Btp e Bund tedeschi sale a 313 punti base.