Borse deboli dopo Brexit

Le Borse europee proseguono deboli all'indomani del via libera del governo britannico all'accordo con la Ue sulla Brexit, mentre restano sotto tensione i titoli di Stato italiani - lo spread sale a 313 punti base con un rendimento del decennale del 3,50% - dopo la richiesta di Austria e Olanda di avviare la procedura di infrazione nei confronti di Roma per disavanzo. Stabile il prezzo del petrolio, il rapporto euro-dollaro è a quota 1,131.

Dopo la chiusura debole di Tokyo (Nikkei -0,20%) e quella in rosso di Wall Street (Dow Jones -0,81%, Nasdaq -0,90%), a meno di un'ora dall'avvio Milano guadagna lo 0,14%. In progresso Londra +0,54%; deboli Parigi +0,04% e Francoforte +0,14%.

A Piazza Affari maglia rosa per Tenaris e Mediaset, entrambi i titoli sono in rialzo dello 0,61%, bene A2A +0,40%. Sulla parità Generali, Luxottica e Ferrari. Giù Prysmian che cede il 4,49%, in flessione anche Leonardo -1,57% e Stm -2,61%. Sull'All Share Carige sale del 5% e finisce in asta con un massimo di seduta a 0,0022 euro. Rientrato subito agli scambi, il titolo è invariato nel giorno in cui torna a riunirsi il cda.