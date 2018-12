Borse in rosso, a Milano giù Mediaset e Fca

Le Borse europee si muovono in territorio negativo sulla scia del tonfo di Wall Street nella seduta di venerdì - Dow Jones -2,24% e Nasdaq -3,05% - e della performance in netto calo dei listini asiatici (Tokyo -2,12%), complici le tensioni tra Usa e Cina. Sul fronte monetario, nella settimana decisiva per la Brexit e del summit della Bce in agenda il 13 dicembre, l'euro riporta il cambio sul dollaro sopra quota 1,14.

A meno di un'ora dall'apertura, mentre a Palazzo Madama comincia la sessione di bilancio, a Milano l'indice Ftse Mib cede lo 0,80% a 18.591; lo spread tra Btp e Bund tedeschi si attesta a 291 punti base con un rendimento del decennale del 3,156%. Debole Londra -0,10%, in flessione Parigi -0,44% e Francoforte -0,82%.

A Piazza Affari male l'indice dei titoli media e tecnologici, in flessione anche il comparto bancario. Maglia nera per Mediaset -4,35% che 'retrocede' e finirà a fine dicembre tra le 'riserve' del Ftse Mib; vendite anche su Fca -3,52%, Exor e Stm lasciano sul terreno circa il 2%. Si aggirano intorno alla parità Snam e A2A, deboli ma in territorio positivo Finecobank +0,13%, Recordati ed Enel.