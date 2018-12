Borse caute, a Milano giù Saipem

Le Borse europee si muovono appena sotto la parità, nonostante la chiusura positiva di Tokyo (Nikkei +0,62%). Gli occhi degli investitori sono puntati a Washington dove mercoledì ci sarà l'esito della riunione del Fomc, il comitato di politica monetaria della Federal Reserve, con il mercato che si attende un ulteriore ritocco ai tassi. Sul fronte dei cambi, la moneta unica scambia a 1,1362 sul dollaro, poco mosso il petrolio.

A circa un'ora dall'avvio, a Milano l'indice Ftse Mib cede lo 0,20% a 18.872 mentre prosegue la trattativa tra l'Italia e Bruxelles sulla manovra economica del governo gialloverde, con lo spread tra Btp e bund tedeschi che risale a 270,5 punti base con il rendimento del decennale al 2,96%. Debole la Borsa di Francoforte che cede lo 0,11%, Londra che perde lo 0,30% e Parigi lascia sul terreno lo 0,41%.

A Piazza Affari prevale la cautela. Sottotono le banche, sulla parità il settore tlc. Maglia nera per Saipem che segna una flessione dell'1,71%; vendite anche su Ferragamo -1,67% e Pirelli -1,50%. Deboli i titoli Mediaset, Fca e Italgas. In territorio negativo Atlantia che guadagna lo 0,19%, Poste Italiane +0,35% ed Enel in progresso dello 0,52%.