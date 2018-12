Borsa, Milano corre dopo accordo con Ue su manovra

Le Borse europee si muovono in territorio positivo con Milano che accelera in vista dell'ok ufficiale di Bruxelles alla manovra varata dal governo Lega-M5S. Sono i particolare i titoli bancari a beneficiare delle indiscrezioni sull'intesa raggiunta.

A circa mezz'ora dall'inizio delle contrattazioni, l'indice Ftse Mib guadagna l'1,50% a 18.925; lo spread tra Btp e Bund flette a 256 punti base con un rendimento del decennale italiano del 2,80%. In progresso i listini di Francoforte +0,25%, Parigi +0,40% e Londra +0,41%.

A Piazza Affari il settore bancario guadagna oltre il 4%, debole invece il comparto tecnologico. Maglia rosa per Banco Bpm +4,53%, acquisti su Intesa Sp +4,51%, Ubi Banca +4,49%, Unicredit +4,28% e Mediobanca in progresso del 3,30%. Si aggirano sulla parità Ferragamo, Telecom ed Exor. In rosso Stm che cede l'1,82%, mentre Azimut arretra dell'1,20%.