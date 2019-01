Le borse europee aprono positive, Milano +0,84%

Le borse europee aprono la seduta in territorio positivo dopo la chiusura mista di ieri. A Wall Street il Dow Jones Industrial ha chiuso in rialzo dello 0,42% a 23.531 punti e il Nasdaq dell'1,26% a 6.823. Sulla borsa di Tokyo il Nikkei 225 ha archiviato la seduta con un progresso dello 0,82% a 20.204 punti. Londra segna un progresso dello 0,53%, Francoforte dello 0,46% e Parigi dello 0,66%. A Piazza Affari il Ftse Mib segna un rialzo dello 0,84% a 19.113 punti, mentre lo spread è in lieve calo a 266 punti. Stabile il prezzo del petrolio, mentre il cambio euro/dollaro è in flessione a 1,143.

Sull'indice principale della piazza milanese corre Prysmian, con un balzo del 3,79%. Continua la corsa di Juventus (+2,49%) ed è ben comprata Amplifon (+2,16%). Positivo il comparto bancario dopo l'intervento del governo su Banca Carige, con la garanzia statale sulle emissioni dei nuovi bond della banca e la possibilità per l'istituto di accedere a una ricapitalizzazione pubblica a carico del Tesoro. Bper sale dell'1,59%, Banco Bpm dell'1,41%, Intesa Sanpaolo dell'1% e Unicredit dello 0,88%.

Rialzi sopra il punto percentuale per il risparmio gestito e Pirelli, Brembo, Cnh Industrial, Leonardo e Stm. Forte ribasso per Italgas, che lascia sul terreno il 2,31%. Sotto la parità scambiano anche Unipol, Terna e Campari.