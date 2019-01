Borse europee in rialzo, corre Fca

(FCA). / AFP PHOTO / Marco BERTORELLO

Le Borse europee proseguono intonate al rialzo sulla scia di una svolta positiva nel negoziato in corso tra Usa e Cina a Pechino, con le due delegazioni che hanno esteso a oggi i colloqui, dandosi un giorno in più di confronto per trovare una soluzione al corposo dossier e allontanando così il fantasma dei dazi.

Dopo la chiusura positiva di Tokyo (Nikkei +1,10%) e Wall Street - Dow Jones +1,09% e Nasdaq in progresso dell'1,08% - a Milano l'indice Ftse Mib guadagna lo 0,77% a 19.147; lo spread tra Btp e Bund è stabile a 274 punti base con un rendimento del decennale in crescita al 2,98%. In attesa delle minute della Fed di questa sera, in progresso anche i listini di Londra +0,61%, Parigi +0,99% e Francoforte +0,97%.

A Piazza Affari bene il comparto auto per effetto delle misure di stimolo previste in Cina per dare una scossa al settore. Fca conquista la maglia rosa con un progresso del 3,32%, rialzo di oltre due punti percentuali anche per il resto della galassia Agnelli. Prosegue la corsa di Amplifon, tra i titoli in luce Stm e Brembo. Sulla parità invece Italgas, Terna, Atlantia e il comparto bancario. In rosso Recordati che cede l'1,18% e Telecom che lascia sul terreno l'1,11% a 0,50 euro.