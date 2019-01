Borse europee corrono in avvio, a Piazza Affari va in rosso Tim

Le Borse europee avviano in crescita la seduta odierna di scambi. I principali indici del vecchio continente tentano dunque un rimbalzo dopo le perdite accumulate ieri sulla scia della vicenda Brexit.

Incoraggiati dalla buona performance delle piazze asiatiche, con Tokyo che ha chiuso in rialzo dell'1,29% e di Wall Street, che ieri ha chiuso con un progresso dello 0,67%, sugli sviluppi del dialogo tra Usa e Cina sui dazi commerciali, i mercati partono con l'acceleratore schiacciato: Parigi avanza dello 0,74%, Francoforte dello 0,79% e Londra dello 0,70%.

Piazza Affari è in linea e in avvio di contrattazioni raggiunge quota +0,84%, sostenuta anche dal calo dello spread che in apertura di mercati scende a 250 punti base.

Sul principale listino milanese fari puntati su Tim: dopo il profit warning lanciato ieri dal cda, il titolo ha avviato gli scambi senza riuscire a fare prezzo con un calo teorico dell'8,11%, per poi attestarsi a 0,48 euro per azione.

Partenza brillante invece per Saipem: il titolo avanza del 2,02% sulla scia di due nuovi contratti off shore siglati in Arabia Saudita. Bene anche gli industriali, con Leonardo a quota +2,24% ed Stm in rialzo dell'1,79%. Positive le banche.