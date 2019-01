La Cina rallenta, Borse europee deboli

Le Borse europee si muovono senza particolare slancio dopo le ultime sedute nel segno dei rialzi, sulla scia della chiusura debole di Tokyo (Nikkei +0,26%) e dei dati che mostrano un rallentamento della crescita in Cina. In attesa degli sviluppi della diatriba commerciale tra Usa e Cina e delle prossime mosse delle banche centrali, a Milano l'indice Ftse Mib cede lo 0,48% a 19.613, lo spread tra Btp e Bund sale a 250 punti base con un rendimento del decennale del 2,75%. In flessione Parigi -0,23% e Francoforte -0,36%, in progresso invece Londra +0,14%.

A Piazza Affari la Juventus conquista la testa del Ftse Mib: la capolista della Serie A segna un rialzo del 2,91%; acquisti sostenuti per Prysmian che guadagna un punto percentuale. Tra i titoli in rialzo anche Atlantia che segna +0,59%; sulla parità invece Ferrari, Moncler, Generali e Pirelli.

Maglia nera per Enel che lascia sul terreno il 2,50%, in flessione Snam che cede il 2,20% e Saipem che perde l'1,99%. Tra i titoli in rosso Telecom che arretra dell'1,31% a 0,482 euro, mentre prosegue una 'guerra' tra azionisti. Da uno studio dell'Agcom emerge che separare la rete e mantenere il controllo, non porterà al gruppo di tlc nessun vantaggio in termini economici o regolatori.