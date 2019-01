Le borse europee aprono in ribasso, Milano -0,47%

Avvio negativo per le principali borse europee. Nei primi minuti di scambi Londra perde lo 0,20%, Francoforte lo 0,37% e Parigi lo 0,36%. A Milano il Ftse Mib arretra dello 0,47% a 19.546 punti, mentre lo spread Btp-Bund è stabile a 251 punti. Wall Street ieri è rimasta chiusa per festività e Tokyo ha chiuso negativa, con il Nikkei 225 in flessione dello 0,47% a 20.622 punti. Nuova giornata negativa per il prezzo del petrolio, in calo di quasi un punto percentuale: il Wti scambia a 53,6 dollari al barile e il Brent a 62,1 dollari.

Sull'indice principale della borsa milanese Tim scambia in pesante ribasso, con una flessione del 2%. Ribassi diffusi sul comparto del credito: Banco Bpm cede l'1,41%, Unicredit l'1,43% e Intesa Sanpaolo l'1%. Vendite anche sul risparmio gestito e sui petroliferi, con Eni (-0,65%) e Tenaris -1,18%).

Tonica Diasorin, in progresso dell'1,12%. Juventus continua la sua corsa e sale dello 0,74%, Amplifon dello 0,56% e Prysmian dello 0,51%.