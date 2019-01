Borse europee in calo su tensioni Usa-Cina

Le Borse europee si muovono in territorio negativo a causa del pessimismo legato al negoziato tra Usa e Cina alla luce delle indiscrezioni di incontri cancellati tra le parti che ieri ha fatto arretrare gli indici a Wall Street (Dow Jones -1,22%, Nasdaq -1,91%). Chiusura in flessione, stamane, per Tokyo (-0,14%) dopo le indicazioni della BoJ in materia di politica monetaria: la Banca centrale giapponese ha tagliato le stime di crescita di inflazione e Pil.

A un'ora circa dall'inizio delle contrattazioni, a Milano l'indice Ftse Mib cede lo 0,58% a 19.324; lo spread tra Btp e Bund è stabile a 252 punti base con un rendimento del 2,75%. In flessione anche Francoforte che cede lo 0,43%, Parigi che perde lo 0,20% e Londra che lascia sul terreno lo 0,54%, mentre sul tavolo resta aperta la questione Brexit.

A Piazza Affari male il comparto bancario con l'indice di settore che perde oltre un punto percentuale. Maglia nera per Bper -1,64%, vendite su Ubi Banca -1,50% e Banco Bpm -0,81%. Tra i titoli in rosso anche Stm e Amplifon; sulla parità invece gli assicurativi Generali e Unipol, Poste, Terna e Saipem. Telecom a 0,447 euro (+0,29%) resta vicino ai minimi. Miglior performance per il titolo Juventus che guadagna l'1,34%; bene anche Banca Generali +1,34% e Italgas +0,92%.