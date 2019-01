Borse si spengono con Wall Street

Wall Street frena gli entusiasmi e le Borse europee si spengono a fine seduta. A Milano non riesce il rimbalzo e il Ftse Mib si ferma a 19.400 punti, ai livelli della vigilia, con una perdita dello 0,2 per cento per l’interno listino. Unicredit resta il titolo migliore, insieme a quello della Juventus, che prosegue la fase di sprint, e a Poste italiane, che sfiora un rialzo dell’1 per cento. Seduta negativa per Exor e Ferrari.