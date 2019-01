Piazza Affari chiude positiva, Fitse Mib +1,26%

Chiusura positiva per le principali piazze finanziarie europee. Ben intonate in fase di partenza, Francoforte, Parigi e Milano hanno mantenuto durante la giornata una linea positiva archiviando gli scambi con un +1,26% per il Ftse mib, un +1,36% per Dax , e un +1,11% per il Cac 40. Solo Londra ha poi virato in negativo con un -0,14%. A Piazza Affari i rialzi maggiori si sono registrati per Buzzi Unicem (+4,53%), Stmicroelectronics (+4,43%) Bper Banca (+4,37%) e Azimut (+4,13%). Segno meno per Ferrari che cede l’1,07%, per A2a (-0,99%), Pirelli (-0,79%) e Recordati (-0,76%).