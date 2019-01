Borse europee deboli, corre Azimut

Le Borse europee si muovono in territorio negativo, mentre sullo sfondo resta l'ipotesi di una schiarita tra Usa e Cina sul fronte dei dazi. Se venerdì Wall Street ha chiuso in rialzo (Dow Jones +0,75%, Nasdaq +1,29%), oggi la piazza finanziaria di Tokyo tira il fiato con l'indice Nikkei che cede lo 0,60%. Nonostante le flessioni sui listini, l'atteggiamento conciliante delle banche centrali che ha sostenuto i mercati nelle ultime settimane spinge all'ottimismo gli investitori.

A circa trenta minuti dall'avvio, a Milano l'indice Ftse Mib perde lo 0,50% a 19.711, lo spread tra Btp e Bund sale a 248 punti base con un rendimento del decennale del 2,67%. In flessione anche le Borsa di Londra -0,46%, Parigi -0,62% e Francoforte che cede lo 0,53%.

A Piazza Affari male l'indice bancario che lascia sul terreno oltre un punto percentuale. Maglia nera per Unicredit che arretra dell'1,52%, vendite anche su Banco Bpm -1,06% e Intesa Sanpaolo che flette dello 0,90%. Tra i ribassi maggiori Prysmian -0,96% e Tenaris -0,82%. Sulla parità invece, Generali, Enel, Snam ed Eni all'indomani dell'accordo per rilevare una quota nelle attività di raffinazione di Abu Dhabi National Oil Company. Tra i titoli in luce Azimut che guadagna il 2,51% dopo che alcuni broker hanno rivisto al rialzo target e raccomandazioni, bene Buzzi Unicem +1,85%, corre la Juventus +1,41% che con la vittoria sulla Lazio allunga sulla seconda in classifica.