Borsa Milano apre poco mossa, acquisti su Azimut e utility

La Borsa di Milano apre poco mossa in un'Europa dagli indici contrastati. Il Ftse Mib segna a pochi minuti dall'avvio degli scambi +0,10% a 19.628 punti, con le banche e l'industria dell'auto in calo sul paniere principale. La Borsa di Francoforte perde lo 0,3%, Parigi lo 0,06%. La Borsa di Londra è positiva (+0,57%), insieme a Madrid (+0,1%). In Spagna, il tasso di disoccupazione del quarto trimestre è sceso al 14,45% dal 14,6% del trimestre precedente.

Alla vigilia, la Borsa di Wall Street ha chiuso in calo con il Dow Jones (-0,84%) e con il Nasdaq (-1,1%), mentre le incriminazioni ufficiali degli Stati Uniti contro il colosso cinese Huawei hanno reso nervosi i listini asiatici, con Tokyo in rialzo frazionale (+0,08%) e Shanghai in calo (-0,11%). Il gigante dell'hi-tech è stato accusato formalmente di frode per la violazione delle sanzioni in Iran e di furto di segreti commerciali.

A Milano, i primi scambi registrano ancora denaro su Azimut (+2,1%), su Astaldi (+4,7%) e sulle utility. Enel segna +1,2%, Snam +1% e Italgas +1,12%. Positive anche Terna (+0,9%) e A2a (+0,7%).

Sono negative l'industria e le banche. Ubi segna -1,43% a 2,34 euro, Banco Bpm -1,5% e Unicredit -1,45%. Tra i titoli dell'industria e del lusso, Moncler perde l'1,2% e Fca l'1%. Ben comprata Tod's (+1,75%).