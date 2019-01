Borsa: Europa contrastata, Conte apre gli scambi a Piazza Affari

Fotogramma

Piazze europee contrastate a 30 minuti dall'avvio delle contrattazioni che ha visto il premier Giuseppe Conte a Piazza Affari suonare la campanella di inizio scambi, partiti con il Ftse Mib in rialzo dello 0,10% e i dati positivi di Londra (+0,62%) e Parigi (+0,31%). Segno meno invece fin dall'inizio per Francoforte che ora cede lo 0,30% e che vede anche Piazza Affari passare in negativo (-0,10%). Restano positivi il Ftse 100 (+0,87%) e il Cac40 (+0,39%).