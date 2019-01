Borse europee chiudono contrastate, a Piazza Affari brilla il lusso

Chiusura contrastata per le Borse europee con Parigi e Londra a registrare i risultati migliori e Francoforte in calo dello 0,33%. Piazza Affari conclude positiva la seduta odierna di scambi, avviati con lo squillo della campanella del premier Giuseppe Conte: il Ftse Mib termina in rialzo dello 0,36%, con lo spread in discesa a 241 punti, rispetto ai 243 segnati in apertura. Il principale listino milanese mostra una buona performance del comparto lusso: Moncler, maglia rosa, guadagna quasi sei punti percentuali, seguito da Ferrari e Ferragamo. Sul fronte opposto la Juventus, che cede 4 punti percentuali. Contrastate le banche: hanno il segno meno Unicredit e Banco Bpm; sono invece positive Intesa Sanpaolo, Ubi e Bper.