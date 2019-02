Borse europee caute, corre Ferrari

AFP PHOTO / Kirill KUDRYAVTSEV

Le Borse europee si muovono in territorio positivo, in una giornata caratterizzata da una serie di dati macro: attesa in Europa per il dato sull’inflazione preliminare di gennaio oltre gli indici Pmi sull’attività manifatturiera, mentre negli Usa verrà pubblicato il dato sul mercato del lavoro. Proseguono intanto i contatti tra Usa e Cina per discutere di commercio internazionale.

A circa 40 minuti dall'avvio Milano guadagna lo 0,31% a quota 19.790; lo spread tra Btp e Bund sale a 248 punti base con un rendimento del decennale del 2,60%. In progresso Francoforte +0,31%; Parigi +0,30% e Londra +0,35%.

A Piazza Affari tentano il recupero i titoli bancari, male il settore tlc. Corre la galassia Agnelli: maglia rosa per Ferrari +3,68% all'indomani dei conti, Fca guadagna l'1,96%, mentre Exor registra un progresso dell'1,65%. In luce Diasorin +3,65%; guadagnano oltre un punto percentuale anche Pirelli, Azimut, Bper e Campari.

Sulla parità invece Terna, Eni, Mediobanca e Generali. Peggior performance del Ftse Mib per Juventus che perde lo 0,83%, in calo anche Tenaris -0,73%, Saipem flette dello 0,53%, Telecom -0,50% all’indomani della notizia che il fondo Elliott è salito al 9,4%.