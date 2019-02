Sogefi vede utile in calo nel 2018

Ricavi in calo del 3,7% per Sogefi nel quarto trimestre dell'anno, dopo il -1,8% registrato a fine settembre. Sono i risultati preliminari relativi all’esercizio 2018 esaminati dal cda, che approverà quelli completi il 25 febbraio 2019.

Il calo dei ricavi è "conseguenza dell’andamento del mercato e di quello dei tassi di cambio. Parallelamente - spiega Sogefi - è proseguito l’effetto negativo sulla redditività dell’andamento dei prezzi delle materie prime, acciaio in particolare, il cui incremento si è arrestato solo a fine anno". In ragione di ciò, l'ebitda 2018 è previsto a circa 189 milioni - era 206,9 milioni nel 2017 - e il risultato netto dell’esercizio a circa 14 milioni contro i 26,6 milioni nel 2017. Il titolo in Borsa è in calo del 3,3%.

La riduzione del risultato netto "risente anche di elementi non ricorrenti e in particolare dell’impatto negativo dell’applicazione dei principi contabili IAS29 (iperinflazione) nelle controllate in Argentina (-3,4 milioni) e della svalutazione degli attivi relativi allo stabilimento di Fraize in Francia (-3,3 milioni), attività destinata alla vendita".