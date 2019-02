Tesla acquisice Maxwell Technologies per 218 mln di dollari

Tesla acquisisce Maxwell Technologies, produttore di sistemi per lo stoccaggio di energia nell'automotive.Tesla avvierà un'offerta in borsa per tutte le azioni emesse e in circolazione di Maxwell Technologies, dopo le quali Maxwell sarà incorporata in una controllata Tesla e diventerà una sussidiaria interamente controllata dalla casa automobilistica Usa specializzata nella produzione di veicoli elettrici. L'offerta valuterà ogni azione ordinaria di Maxwell a 4,75 dollari per azione per una cifra che si aggira sui 218 milioni di dollari. Maxwell Technologies prevede che la fusione verrà completata nel secondo trimestre del 2019, o poco dopo.