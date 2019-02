Le borse europee aprono positive, Milano +0,36%

Le borse europee scambiano in territorio positivo in avvio di seduta. Londra segna un progresso dello 0,58%, Francoforte dello 0,39% e Parigi dello 0,26%. A Milano il Ftse Mib sale dello 0,36% a 19.676 punti, mentre lo spread Btp-Bund è stabile a 257 punti. Positiva la chiusura di ieri di Wall Street: il Dow Jones ha segnato un incremento dello 0,70% a 25.239 punti e il Nasdaq dell'1,15% a 7.347 punti. Negativa, invece, la piazza di Tokyo, con il Nikkei 225 in calo dello 0,19% a 20.844 punti.

Sull'indice principale della borsa milanese continua a correre Juventus, con un rialzo dell'1,39%. Bene anche Tim (+1,22%) e i titoli del comparto bancario, con Unicredit (+1,52%), Banco Bpm (+1,36%), Ubi Banca (+1,21%) e Intesa Sanpaolo (+1,45%), che oggi diffonde i conti del 2018. Positive anche Saipem, Leonardo e Fca.

Maglia nera del listino è Campari, in flessione dell'1,40%. Prevalgono le vendite su Buzzi Unicem, Enel, Moncler, Diasorin e Brembo.