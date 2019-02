Intesa Sp, utile 2018 sale a 4,05 mld, dividendo di 0,197 euro

Intesa Sanpaolo chiude il 2018 con un utile netto di 4.050 milioni di euro, in aumento dal risultato di 3.816 milioni dell'esercizio precedente. L'utile netto del quarto trimestre è ammontato a 1.038 milioni di euro, in crescita dai 833 milioni del terzo trimestre ma in calo dai 1.428 milioni del quarto trimestre 2017. Il cda ha deciso di proporre all'assemblea degli azionisti la distribuzione di un dividendo di 19,7 centesimi di euro per azione. La proposta prevede la distribuzione di un monte dividendi di 3.449 milioni di euro, in crescita rispetto ai 3.419 milioni del 2017.