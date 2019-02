Piazza Affari in rialzo, bene i bancari

Un comparto bancario spinto dalle indicazioni arrivate, e che arriveranno, dai numeri trimestrali permette a Piazza Affari di chiudere la seduta con il segno più. In particolare evidenza Unicredit e Mediobanca, che hanno rispettivamente terminato con un rialzo del 4,36 e del 2,14 per cento. Indicazioni positive per i titoli di Stato italiani oggi, segnala Money.it, sono arrivate dall'asta di Btp con scadenza 30 anni.