Sunrise conferma colloqui con Liberty Global su fusione con Upc

Sunrise ha confermato ieri sera che sono in corso discussioni per una eventuale fusione con UPC Svizzera. La società di telecomunicazioni elvetica ha così reagito a informazioni del week-end scorso sulla possibile acquisizione della filiale svizzera di Liberty Global. Nel fine settimana, il Financial Times aveva riferito che colloqui avanzati sono in corso tra Sunrise e la casa madre di UPC (ex Cablecom) in vista di una collaborazione tra le due imprese.

Ieri sera, la società svizzera ha sottolineato che una transazione sarà effettiva soltanto se è sensata dal punto di vista strategico e crea valore per gli azionisti. In tal caso, Sunrise vuole conservare una struttura di capitale prudente e mantenere una politica dei dividendi progressiva. Per ora non sussiste alcuna certezza che si arrivi a un accordo con Liberty Global. Informazioni saranno pubblicate a tempo debito, ha precisato.