Borsa: Milano in debole rialzo, vola Bper (+5%)

La Borsa di Milano parte in debole rialzo dopo il tonfo di ieri (-2,59%). Il Ftse Mib segna +0,15% a 19.500 punti dopo un avvio in rosso. Sono deboli anche le altre piazze europee: Londra segna +0,06%, Parigi +0,04% e Francoforte -0,11%. Ieri, la Borsa di Wall Street ha chiuso in calo dello 0,87% con il Dow Jones. Il Nasdaq ha perso l'1,18%. Ha chiuso negativa anche la Borsa di Tokyo (-2%).

Sul paniere di Milano, boom di scambi per Bper dopo i conti e l'acquisizione di Unipol Banca: segna +5% a 3,16 euro. In profondo rosso Ubi banca, sospesa per eccesso di ribasso, con un teorico -5%. Tra i titoli, è di nuovo in calo Fca (-0,6%), insieme a Tim (-0,8%).