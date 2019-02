Bper compra Unipol Banca

(Fotogramma)

Unipol ha ceduto a Bper l'intera partecipazione detenuta in Unipol banca per 220 milioni di euro. Lo rende noto il gruppo.

Unipol ha chiuso il bilancio 2018 con un utile netto consolidato pari a 628 milioni di euro (rispetto ai -169 milioni del 2017) e una raccolta diretta assicurativa, al netto di Popolare Vita, a 12,2 miliardi di euro (+5,7%). Sono i dati preliminari emersi dal Consiglio di Amministrazione di Unipol Gruppo S.p.A., riunitosi ieri, e che mostrano - si legge in una nota - il raggiungimento dei target del piano industriale 2016-2018 per utile, redditività, solidità patrimoniale e remunerazione per gli Azionisti. Gli utili ordinari consolidati cumulati del Gruppo Unipol sono stati pari a 1.847 milioni di euro, con dividendi cumulati per 386 milioni di euro. Unipol - continua la nota - ha registrato un un combined Ratio netto riassicurazione al 94,2% e un solvency ratio consolidato basato sul Modello Interno Parziale pari al 163%. Alla luce di questi risultati è stato proposti un dividendo unitario pari a 0,18 euro per azione (pari a un dividend yield al 4,5%).