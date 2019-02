Piazza Affari prende fiato, vola Salini Impregilo

Dopo una primissima parte di seduta sopra 20 mila punti, Piazza Affari ha perso slancio chiudendo in quota 19.800 punti. Nonostante le nuove indicazioni positive arrivate dalle trattative tra Stati Uniti e Cina (la Casa Bianca starebbe valutando di estendere di 2 mesi la scadenza della tregua sui dazi), tre sedute consecutive con il segno più hanno favorito il ritorno della prudenza.

A Milano, dove il Ftse Mib ha terminato in rosso dello 0,78% a 19.834,96 punti, la palma di top performer va al titolo Juventus, salito del 2,75% all’indomani del debutto sul mercato obbligazionario (le azioni della società bianconera sono salite del 23% negli ultimi tre mesi e del 72% nel confronto annuo). Giornata di acquisti anche per Campari e Saipem che hanno rispettivamente messo a segno un +1,18 e un +1,39 per cento.

La prima oggi ha fatto segnare un nuovo massimo storico a 8,22 euro (chiusura a 8,12 euro) mentre la seconda ha capitalizzato la decisione di Mediobanca (-0,62%) di incrementare le stime sull'Ebitda 2019/20 e il prezzo obiettivo (4,30 euro, giudizio “neutral”).

Debole invece Eni (-0,51%) che domani mattina comunicherà i numeri relativi il quarto trimestre 2018. L’utile operativo, in versione “adjusted”, è stimato a 2,88 miliardi di euro mentre il risultato netto, sempre depurato, dovrebbe attestarsi a 1,19 miliardi, rispettivamente +44 e +22 per cento rispetto a un anno fa. In arrivo anche i conti di Pirelli (-1,77%). Nel comparto delle costruzioni, rally per Salini Impregilo (+10,46%) a seguito della presentazione dell’offerta ufficiale per Astaldi (+15,01%).

Prese di beneficio sui bancari: UniCredit ha segnato un -2,2%, Intesa Sanpaolo ha terminato con un -1,44% e Banco BPM ha lasciato sul parterre il 2,82%.

Tra le commodity, terza seduta consecutiva di guadagni per il Brent, in aumento dello 0,75% a 64,09 dollari (massimo da quasi tre mesi), mentre l’eurodollaro, poco mosso a 1,1274, nel corso della seduta è sceso a livelli che non si vedevano da inizio novembre a 1,1249. Lo spread Btp-Bund è in lieve risalita in quota 270 punti base. (in collaborazione con money.it).