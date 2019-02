Piazza Affari in progresso con le banche

Le Borse europee si muovono intorno alla parità, Milano viaggia in territorio positivo proseguendo il rally messo a segno nell'ultima settimana. In una giornata orfana di Wall Street chiusa per festività, a Tokyo l'indice Nikkei avanza dell'1,82% con gli investitori che scommettono su notizie incoraggianti rispetto alle trattative sul commercio internazionale tra Cina e Usa. Sul fronte delle materie prime in rialzo il petrolio.

A pochi minuti dall'inizio delle contrattazioni Milano guadagna lo 0,25% a 20.263; lo spread tra Btp e Bund tedeschi si attesta a 268 punti base con un rendimento del decennale del 2,79%. Deboli i listini di Parigi +0,17%, Francoforte +0,10% e Londra -0,10%.

A Piazza Affari bene il settore delle tlc, in progresso anche il comparto bancario. Maglia rosa per Unicredit che guadagna l'1,71%, seguito da Telecom +1,67% che beneficia ancora dell'intenzione della Cdp di aumentare la partecipazione e Ubi Banca che avanza dell'1,43%. Rialzi superiore a un punto percentuale per Intesa Sanpaolo, Saipem, Moncler e Juventus. Sulla parità invece, tra gli altri, Poste Italiane, Unipol e A2A. Peggior flessione del Ftse Mib per il titolo Ferrari che cede lo 0,54%, in rosso anche Brembo -0,39% e Snam -0,33%.