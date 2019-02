Borse europee partono positive

(Fotogramma)

Le Borse scommettono su un esito positivo dei colloqui tra Cina e Stati Uniti sul fronte dazi e iniziano la seduta in modesto rialzo, in linea con l'andamento delle piazze asiatiche, per lo più in territorio positivo. La Borsa di Tokyo archivia gli scambi in rialzo dello 0,6% a 21.431 punti dopo che ieri la Borsa di Wall Street ha chiuso in leggero rialzo: il Dow Jones alla fine delle contrattazioni si attestava a 25.891 punti (+0,03%), il Nasdaq ha guadagnato lo 0,19% a 7.486 punti.

I mercati hanno reagito con ottimismo alle parole del presidente Donald Trump, che ha dichiarato che il dialogo con la controparte cinese sta andando "molto bene", anche se sulle tempistiche non c'è "una data magica".

Gli investitori oggi attendono nel primo pomeriggio i verbali dell'ultima riunione della Fed, che daranno indicazioni sulla linea di politica monetaria della banca centrale. L'oro ha toccato i massimi da 10 mesi, mentre il dollaro si è allentato. In Europa, la Borsa di Milano guadagna nei primi scambi lo 0,3%, Francoforte segna +0,4%, Parigi +0,24% e Londra è in rialzo dello 0,3%. Sul Ftse Mib sono ben comprate Fca, Pirelli ed Exor. Deboli le banche: Banco Bpm segna -0,6%.