Piazza affari recupera e chiude in positivo

Grazie a uno sprint nella seconda parte, Piazza Affari chiude la seduta con un rialzo dello 0,38%. In evidenza il comparto bancario, in recupero in particolare gli istituti coinvolti nell’inchiesta relativa la vendita dei diamanti, e titoli dell’automotive, spinti dalle indicazioni positive sull’asse Washington-Pechino. Spread in rialzo come segnala Money.it a 275 punti base.