Le borse europee aprono in cauto rialzo, Milano +0,18%

Le borse europee aprono in rialzo moderato. Londra segna un progresso dello 0,24%, Francoforte dello 0,16% e Parigi dello 0,15%. A Milano il Ftse Mib sale dello 0,18% a 20.247 punti, mentre lo spread Btp-Bund è in rialzo a 274 punti. Ieri sera Wall Street ha chiuso negativa, con il Dow Jones Industrial in flessione dello 0,40% a 25.850 punti e il Nasdaq dello 0,39% a 7.459 punti. In calo contenuto anche la piazza di Tokyo, con il Nikkei 225 in contrazione dello 0,18% a 21.425.

Sull'indice principale della piazza milanese soffrono i titoli del comparto petrolifero: Saipem cede l'1,06%, Tenaris lo 0,78% ed Eni lo 0,38%. Atlantia perde l'1,12% e Campari lo 0,84%. In spolvero J uventus, con un balzo del 3%. Rialzi sopra il punto percentuale per Bper, Tim e Stm.