Piazza Affari chiude con un +0,26% in attesa di Fitch

Chiusura di settimana con il segno più per le borse europee. In linea il listino milanese, dove il Ftse Mib ha terminato in rialzo dello 0,26% a 20.262,51 punti, in attesa del responso che in serata arriverà dall’agenzia Fitch, che attualmente valuta il nostro Paese con giudizio “BBB” e outlook negativo. La possibilità di una bocciatura del nostro merito di credito ha spinto gli operatori verso il decennale tedesco, che ha visto il rendimento scendere allo 0,099%. La contemporanea, e lieve, risalita del rendimento del Btp (2,86%) ha spinto lo spread a 276 punti base, oltre 2 punti percentuali in più rispetto al dato precedente.

Sul listino principale di Piazza Affari giornata all’insegna degli acquisti per il titolo Telecom Italia (+1,63%) che ha presentato i conti, il piano e l'asse con Vodafone per unire le reti sotto Inwit (+13,92%). Acquisti anche su STM (+1,19%) che ha capitalizzato i numeri relativi l’andamento degli ordini del produttore di chip olandese ASM International.

Rialzo frazionale per Fiat Chrysler Automobiles (+0,15%), che distribuirà un dividendo di 0,65 euro per ogni azione ordinaria, e +2,95% di Prysmian dopo il tonfo di ieri. Andamento simile per il titolo Juventus (+2,17%).

Tra i bancari, +0,23% di UniCredit, +0,1% di Intesa Sanpaolo e +1,17% di Bper, promossa a “buy” dagli analisti di Hsbc. L’istituto ha invece ridotto il prezzo obiettivo assegnato ad Ubi Banca e Banco BPM, in calo rispettivamente dello 0,26 e dello 0,98 per cento.

In agenda macro le indicazioni sotto le stime arrivate dall’indice tedesco Ifo (98,5 punti) e quelle, in linea con il consenso, del dato finale relativo l’inflazione di Eurolandia a gennaio (+1,4% annuo). Sul valutario, eurodollaro stabile a 1,1339 mentre nel comparto delle commodity l'ufficio studi di Money.it segnala l’incremento dello 0,25% messo a segno dal future sul Brent, in aumento a 67,35 dollari il barile. (in collaborazione con Money.it)