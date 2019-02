Piazza Affari sopra la parità in attesa di Fitch

In attesa del responso dell’agenzia di rating Fitch sul merito di credito del nostro Paese, attualmente valutato “BBB” con outlook negativo, il Ftse Mib ha terminato la seduta in rialzo di un quarto di punto percentuale mentre lo spread con i titoli tedeschi, segnala l’ufficio studi di money.it, in gran parte a causa degli acquisti sul Bund, è salito a 276 punti base.