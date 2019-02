Borse europee negative, Fincantieri +11%

I mercati europei tirano il fiato dopo i rialzi della vigilia e partono negativi, sulla scia delle Borse asiatiche, per lo più negative dopo i rally seguiti al disgelo annunciato dal presidente Donald Trump tra Cina e Stati Uniti. La Borsa di Tokyo chiude in calo dello 0,37% a 21.449 punti; ieri, il Dow Jones ha terminato gli scambi in rialzo dello 0,23%, il Nasdaq in progresso dello 0,36%.

Tra i listini del Vecchio Continente, la Borsa di Milano perde lo 0,3%, la Borsa di Parigi lo 0,5%. Francoforte cede lo 0,34%, mentre è più pesante Londra, in calo dell'1,1% a 7.103 punti.

A Piazza Affari, ritracciano i titoli bancari. Banco Bpm cede lo 0,88%, Unicredit e Ubi banca lo 0,7%. Fanno eccezione Mps, che in avvio avanza dell'1,4%, e Creval, di nuovo ben comprata (+0,4%) dopo il +10,6% della vigilia. Lo spread tra Btp e Bund tedeschi si mantiene stabile, in area 267 punti dopo i 265 punti della chiusura precedente. E' negativa Tim, che perde lo 0,8% a 0,53 euro.

Sul paniere, brillano Salvatore Ferragamo (+1,08%), Saipem (+1,17%) e Diasorin (+0,8%). Fincantieri segna +11% dopo i conti dell'esercizio 2018, che si è chiuso con ricavi record a quasi 5,5 miliardi (+9%) e margini saliti a 414 milioni (+21%). In spolvero anche Stefanel (+5,18%).