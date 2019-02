Piazza Affari chiude in rialzo, rally di Fincantieri

L’intonazione positiva dell’azionario globale e il calo dello spread permettono al listino di Piazza Affari di chiudere di poco sopra la parità. Nuova giornata con il segno meno per il differenziale di rendimento tra Btp e Bund, sceso oggi, in scia del calo del rendimento del decennale italiano e del contemporaneo rialzo del dato relativo il Bund, a 258,8 punti base, 2 punti e mezzo percentuali al di sotto del dato precedente.

Oggi il Ministero dell’economia ha assegnato Buoni ordinari del tesoro a sei mesi per 6 miliardi di euro spuntando un rendimento del -0,007%, +2 centesimi rispetto all'asta del mese precedente. Buona la domanda che, a 9,9 miliardi di euro, ha fissato il tasso di copertura a 1,65 volte.

Sul mercato valutario in particolare evidenza la sterlina, spinta al rialzo dall’apertura da parte della premier Theresa May alla possibilità di un rinvio dell’uscita dall’UE. Il n.1 di Downing Street, intervenuta alla Camera dei Comuni, ha fatto sapere che “lascerà la scelta al Parlamento”. Per acquistare un euro sono al momento necessarie 0,857 sterline, -1,11% rispetto al dato precedente e livello minore dallo scorso mese di maggio.

Sul listino principale di Piazza Affari, che ha terminato a 20.459,59 punti, +0,11% sul dato precedente, spicca il +3,58% di Banco BPM, il +1,56% di Mediobanca e il +1,93% di Ubi. Più indietro invece l’accoppiata UniCredit – Intesa Sanpaolo: la prima ha chiuso in parità (+0,02%) mentre la seconda ha lasciato sul parterre lo 0,38%.

Segno più per Saipem (+0,93%) nel giorno in cui Berenberg ha avviato la copertura con raccomandazione “buy” e prezzo obiettivo a 5,50 euro, e -1,23% di Telecom Italia, penalizzata dall’andamento del comparto tlc europeo. Fuori dal listino principale, segnala l'ufficio studi di Money.it, rally per Fincantieri (+15,93%) in scia di risultati migliori delle stime.

In agenda macro le indicazioni in linea con il consenso arrivate dal sentiment dei consumatori tedeschi (10,8 punti per l’indice GfK) e, per quanto riguarda gli Stati Uniti, i numeri a due velocità da nuovi cantieri (sotto le stime a 1,08 milioni) e permessi di costruzione (meglio del previsto a 1,33 milioni). Non lontano dal consenso l’aggiornamento sui prezzi delle abitazioni (+0,3% mensile a dicembre).

Nel corso della sua audizione al Senato, il n.1 della Federal Reserve, Jerome Powell ha ribadito che l’azione della Banca centrale sarà guidata dalla “pazienza”. Nonostante l’economia domestica sia in salute, il rallentamento della crescita in Europa e Cina e l’elevata incertezza innescata dal processo di uscita di Londra dall’Unione Europea influenzano l’outlook della banca centrale statunitense.

“Se da un lato valutiamo positivamente l’attuale contesto economico e l’outlook, dall’altro negli ultimi mesi abbiamo ricevuto segnali contrastanti”, ha detto il chairman. “La volatilità dei mercati finanziari è aumentata negli ultimi mesi del 2018 e le condizioni finanziarie ora offrono minore sostegno alla crescita rispetto a un anno fa”. (in collaborazione con money.it)