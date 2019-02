Piazza Affari unico segno più del Vecchio continente grazie agli acquisti sul comparto bancario. Rosso di oltre 4 punti percentuali per Pirelli che, dopo aver capitalizzato risultati migliori delle stime, è stata spinta al ribasso dalle indiscrezioni sulla possibile riduzione della quota detenuta da parte dell’azionista di riferimento. Lieve rialzo, segnala l’ufficio studi di money.it, per il rendimento dei Btp nell’asta odierna e spread in aumento a 264 punti base.