(Fotogramma)

È di Piazza affari l’unico segno più del Vecchio continente. Il buon andamento del comparto bancario permette al listino milanese di chiudere, in un contesto europeo all’insegna della debolezza, di poco sopra la parità. Sul Ftse Mib, che ha terminato in rialzo dello 0,19% a 20.498,79 punti, seduta decisamente volatile per Pirelli (-4,06%). Salita nei primi scambi in testa al listino principale a seguito della pubblicazione dei conti 2018, la società produttrice degli pneumatici è passata all’ultimo posto dopo la diffusione delle indiscrezioni relative la presunta volontà dell’azionista di riferimento, ChemChina, di ridurre la quota detenuta.

“Pura speculazione”. Così Marco Tronchetti Provera ha definito il rumor. “Le voci in circolazione sul mercato relative alla riduzione della quota di ChemChina detenuta da Pirelli attraverso la cessione ai blocchi sono, dal mio punto di vista, pura speculazione e, da un punto di vista finanziario, inimmaginabili”, si legge in una nota diffusa dalla società. Tra gli industriali rally per Fincantieri (+6,87%), ancora in scia dei risultati migliori delle stime (+15% ieri) e dopo l'attestato di stima da parte del numero uno di Cdp Fabrizio Palermo. Nel settore energetico, parità per Eni (+0,08%) e +0,86% di Saipem.

Il future sul Brent conferma di aver smaltito l’effetto-Trump salendo a 66,7 dollari il barile, +2% rispetto al dato precedente (+23% da inizio anno). Acquisti anche sul benchmark statunitense, il WTI, a 57,13 dollari (+2,9%) dopo che l’aggiornamento settimanale sull’andamento degli stock ha evidenziato un rosso di 8,6 milioni di barili, contro l’incremento di 2,8 milioni stimato dagli analisti. Andamento come detto positivo per il comparto bancario: UniCredit è salita del 2,15%, Intesa Sanpaolo del 2,65% e Banco BPM ha chiuso con un +4,55%. +2,7% per Bper che, stando a quanto riportato dalla stampa specializzata, domani annuncerà tagli del personale e chiusura di filiali.

Dal fronte titoli di Stato, oggi il Tesoro ha assegnato Btp e CctEu per 7,25 miliardi: il nuovo decennale ha segnato un rendimento in rialzo di 21 punti base al 2,81%, il quinquennale ha visto il dato crescere di 10 pb all’1,59% e il CctEu scadenza 2025 rende l'1,83% (+18 pb). Segno più anche per lo spread con i titoli tedeschi, in aumento di 2 punti percentuali a 264 punti. (in collaborazione con money.it)