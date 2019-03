Bper: "Obiettivo Piano cessione 2-3 mld sofferenze"

(Fotogramma)

Bper punta a ulteriori cessioni sul fronte dei crediti deteriorati, "confermiamo il nostro forte impegno" in questo ambito e "la nostra aspettativa è di avere cessioni intorno ai 2-3 miliardi di euro: un miliardo di sofferenze è già stato ceduto a Unipol e ci aspettiamo il closing entro la prima metà di quest'anno o subito dopo", poi l'obiettivo è "entro il 2021 altri 1-2 miliardi di euro", spiega l'ad di Bper Banca, Alessandro Vandelli. "Ci aspettiamo un ulteriore miglioramento in questo ambito, ma il contesto sta cambiando per questo abbiamo deciso di adottare un atteggiamento prudente. Vogliamo essere competitivi e flessibili", aggiunge durante la presentazione del piano industriale 2019-2021.