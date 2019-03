Piazza Affari chiude in rialzo, Bper +2,71% dopo piano

L’indice Ftse Mib ha terminato la seduta con un rialzo dello 0,78% a 20.659,46 punti, con gli investitori che per la seconda seduta di fila si sono concentrati sulle banche e sui finanziari. Finecobank, al primo posto nel settore, archivia la giornata con un guadagno del 5,81% a 10,925 euro ma l’attenzione del mercato si è rivolta anche verso Bper Banca (+2,71% a 3,715 euro) che stamattina ha alzato il velo sul nuovo piano industriale al 2021.

La banca modenese nel prossimo triennio punterà molto sulla spinta nei settori ad alto contenuto commissionale ed elevata marginalità come il wealth management e bancassurance e sul fronte della riduzione dei costi ha previsto un taglio del personale di circa 1.300 unità nette.

Volata di Saipem che termina la seduta in cima al listino con una performance del +4,77% a 4,565 euro. Il 2018 dell’azienda si è concluso con una perdita di bilancio di quasi mezzo miliardo di euro ma il mercato ha gradito la guidance sul 2019 tracciata dal management, che spera di chiudere l’anno con ricavi in aumento a 9 miliardi di euro.

Dal lato dei segni meno, segnala l'ufficio studi di money.it è stata una seduta da dimenticare per Juventus (-4,13% a 1,206 euro) che amplia la flessione borsistica avviata all’indomani della sconfitta in Champions League contro l’Atletico Madrid, non ancora digerita dai tifosi e a quanto pare neanche dagli investitori. A far compagnia alla società bianconera in fondo al listino azionario italiano STM, che archivia l’ultima giornata di febbraio con un -2,18% a 14,385 euro. (in collaboraizone con money.it).