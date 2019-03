Piazza Affari archivia la settimana in rialzo, venduti i bancari

Chiusura di settimana in positivo per l’azionario del Vecchio continente. La migliore nei primi scambi, Piazza Affari nel resto della seduta è stata zavorrata dalla revisione al ribasso da parte dell’Istat del dato relativo la crescita 2018, passata da +1 a +0,9%. Nel 2017 il dato aveva segnato un +1,6%. Il debito pubblico dopo due anni è tornato a salire portandosi al 132,1% del Pil, contro il 131,3% del 2017.

“Queste premesse quantitative, assieme alle prospettive di ulteriore rallentamento dell’economia nei prossimi mesi - riporta una elaborata dall’Ufficio Studi di Confcommercio - pongono una difficile sfida alla gestione della finanza pubblica, tra politiche di ridistribuzione, ridotta crescita, ingenti programmati aumenti di imposta ed equilibrio dei conti”.

Nonostante un simile contesto, lo spread ha terminato in ribasso dello 0,8% a 255 punti base e il listino principale di Piazza Affari, il Ftse Mib, ha chiuso a 20.694,53 punti, +0,17% sul dato precedente. Per il listino meneghino si tratta del sesto rialzo consecutivo.

La performance migliore è appannaggio di Moncler (+11,06%) dopo risultati 2018 migliori delle stime. In scia Salvatore Ferragamo (+1,58%), Brunello Cucinelli (+2,34%) e Tod's (+1,85%). Acquisti anche su Ovs (+6,34%) dopo le indiscrezioni, confermate, relative le trattative tra la Tip di Giovanni Tamburi e BC Partners per il passaggio di quote del retailer.

Parità per Mediaset (0,07%), nel giorno delle dichiarazioni dei vertici della controllata spagnola sulla possibile costruzione di una piattaforma OTT (Over-The-Top) con altri partner europei, e segno meno per Telecom Italia (-0,67%). La Cassa depositi e prestiti ha incrementato, come previsto, la quota detenuta nel colosso delle tlc dal 4,9 al 7,1 per cento. Venduti i bancari (-2,56% di Ubi, il -2,02% di Mediobanca e il -0,51% di Intesa Sanpaolo). (in collaborazione con Money.it)